Житель Алматинской области возглавлял группу бандитов с Арбата

На алматинском Арбате орудовала группа грабителей - ее задержали, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, руководил группой 21-летний житель Алматинской области.

Установлено, что на счету злоумышленников несколько ограблений.

Фигуранты в темное время суток, угрожая ножом, забирали у прохожих сотовые телефоны и ценные вещи, а потом сбывали их в разных ломбардах города. Подозреваемые задержаны в ходе оперативных мероприятий. Не исключаем, что список потерпевших к финишу расследования может пополниться: возможно, кто-то их ограбленных по каким-то причинам не обращался за помощью в полицию. Орудие преступления – нож изъят, – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по ст.191 ч.2 Уголовного Кодекса РК.

Граждан, пострадавших от преступных деяний указанных лиц, полиция призывает сообщить об этом по телефонам: 8-702-430-02-22; 8-778-620-82-16 и 8-775-774-44-41, - добавили в ведомстве.