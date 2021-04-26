Новая функция появится в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится новая опция исчезающих сообщений, сообщает zakon.kz.

Пользователи получать возможность автоматического удаления сообщений через 24 часа после их отправки.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021

Функция будет доступна как в одиночных, так и в групповых чатах, - сообщается на WABetaInfo.

Сейчас в настройках WhatsApp можно выбрать автоматическое удаление сообщения лишь через 7 дней. Оно стирается как у отправителя, так и у получателя.

Данная функция появится в одном из обновлений приложения WhatsApp.