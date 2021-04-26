Безопасность вакцины QAZVAC подтверждена результатами исследований - Минздрав

Казахстанская вакцина QAZVAC безопасна. Отчеты по результатам I-II фаз и промежуточный отчет III фазы клинических исследований вакцины QAZVAC подтверждают ее безопасность. Об этом сообщили в Минздраве, передает zakon.kz.

На основании предоставленных отчетов, в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утвержденных постановлением Правительства РК от 15 декабря 2020 года № 850, вакцина допускается к медицинскому применению. Напомним, что временное регистрационное удостоверение QAZVAC было выдано 31 декабря 2020 года. Третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла отметку в 50% субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QAZVAC, - говорится в сообщении.

Как отмечается, клинические исследования вакцин, в том числе в III фазе, продолжаются во всем мире. Так, исследования по российской вакцине "Спутник V" планируется завершить только в начале мая 2021 года, а многие фармацевтические компании мира закончат исследования своих разработок к 2022-2023 годам.

В связи со сложившейся эпидемической ситуацией решения об ускоренном допуске вакцин от коронавирусной инфекции к медицинскому применению принимаются во многих регуляторных органах мира. Вакцинация все еще остается самым эффективным способом борьбы с распространением заболевания и надежным методом формирования коллективного иммунитета. При этом, несмотря на короткие сроки допуска вакцин к применению, их проверка на качество и безопасность проводится тщательно и с соблюдением всех требований, - отметили в Минздраве.

Там подчеркнули, что временная регистрация вакцины может быть приостановлена или отменена в случаях выявления нежелательных реакций, получения данных о неблагоприятном соотношении "польза-риск" или наличия вступившего в силу судебного решения о нарушении исключительных прав третьих лиц на изобретение или полезную модель

Вакцинация против COVID-19 в Казахстане является добровольной, и вакцинируемый также вправе выбирать вакцину, которой он желает привиться из тех, которые доступны на момент вакцинации.

Вакцина QAZVAC – инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки РК. По предварительным данным, ее эффективность — выше 90%.

Вакцинация проводится внутримышечно в 2 этапа, промежуток между введениями первой и второй дозы – 21 день. В пункте вакцинации сначала проводится осмотр, заполняется анкета и дается письменное информирование согласие на вакцинацию.

Вакцинация рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Эффективность и безопасность для детей до 18 лет не изучалась.

50 тысяч доз вакцины QAZVAC уже распределили по регионам: по 6000 доз получили Нур-Султан и Алматы, по 4000 – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, остальные регионы – по 2000 доз. Ожидается, что в мае выпустят ещё 50 тысяч доз. В будущем производство препарата поэтапно увеличат до 500 тысяч доз в месяц.