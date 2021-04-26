Статуя упала на мальчика в алматинском ТРЦ

Статуя персонажа фильмов Marvel упала на мальчика в алматинском ТРЦ, передает zakon.kz.

Видеозапись инцидента в Facebook опубликовал юрист по земельным отношениям Бакытжан Базарбек.

Сегодня на Карима, сына моего друга и партнера Жанибека Башанова, в Мега центре Алматы упала статуя. Массивную статую закрепили всего лишь на скотче. Карим получил сотрясение мозга и ушибы. И супруга Айсулу на девятом месяце беременности получила шок. Будем готовить соответствующие заявления в суд, - написал юрист.

В комментариях отметил представитель сети ТРЦ.

Прежде всего, мы очень сожалеем о произошедшем в магазине Marwin и обеспокоены состоянием ребенка. Сотрудники Marwin постоянно находятся на связи с родителями ребенка и узнают о состоянии малыша. MEGA осознает всю ответственность за безопасность наших посетителей и никогда не остается в стороне от ситуаций происходящих у арендаторов ТРЦ. Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности наших посетителей, - ответил он.

Отмечается, что руководство ТРЦ инициирует дополнительную независимую проверку установки и крепления всех элементов и конструкций, расположенных в детских и общих зонах на территории, в том числе и в магазине Мarwin.