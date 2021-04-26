Сельчанин попытался похитить пожертвования из местной мечети

Ящик с пожертвованиями из местной мечети пытался похитить сельчанин, сообщает zakon.kz.

Заявление о попытке кражи поступило отдел полиции Шортандинского района Акмолинской области поступило 25 апреля.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, проник в здание, разбив окно. Изучив записи камер видеонаблюдения, установленных в мечети и по периметру населенного пункта, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний житель поселка Шортанды.

Пробравшись в мечеть, мужчина не смог справиться с замком на ящике с пожертвованиями и оставил затею.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 24 ч.3-188 ч.3 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке". пресс-служба МВД РК