Домушники из Тараза погорели на первой же краже в Алматы

В Алматы сотрудники полиции задержали домушников-гастролеров из Тараза, передает zakon.kz.

По информации ДП города, пятеро мужчин в возрасте от 31 до 37 лет прибыли из Тараза для осуществления ряда квартирных краж. Однако их планы сорвали полицейские, задержав всех участников группы с поличным.

Благодаря слаженной и оперативной работе наших сотрудников, злоумышленников задержали после их "первого дела" в мегаполисе. Объектом их хищения являются денежные средства, драгоценности, небольшая техника. Как правило, такие типы домушников обворовывают десятки жилых помещений за короткое время и покидают город. Поэтому и называют их гастролерами. Но в Алматы их преступный умысел реализовать не дали наши оперативники, - сообщил заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Руслан Смагулов.

По его словам, все задержанные ранее судимы за аналогичные преступления. В Алматы они прибыли на автомашине марки "Мерседес W140", проживали на съемной квартире.

В данный момент проводится досудебное расследование по ст.188 ч.3 УК РК - кража, совершенная с проникновением в жилое помещение.