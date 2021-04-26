Полицейских обвинили в браконьерстве в Мангистауской области

Четырех вооруженных людей задержали на территории Кызылсайского природного парка. Инспекторы изъяли у них тушку архара, сообщает zakon.kz.

Поначалу водитель автомобиля Toyota Hilux не подчинился требованиям инспекторов, передает Lada.kz.

Инспекторам удалось остановить транспорт. В ходе осмотра в нем обнаружили четырех граждан Республики Казахстан, охотничьи ружья с патронами, а неподалеку от места задержания нашли тушку архара. государственный инспектор Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Талгат Аленов

На место происшествия вызвали следственную группу. Дополнительная информация, как уточнили в инспекции, не разглашается в интересах компетентных органов.

Затем в Facebook появилось сообщение жителя Актау Азамата Сарсенбаева о том, что двое из числа задержанных являются участковыми инспекторами полиции Мангистауского района.

Азамат Сарсенбаев известен своими видео о природе Казахстана, снятыми с помощью дрона.