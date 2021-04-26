Навальный подал в суд на колонию три иска

Петушинский районный суд Владимирской области получил три иска от Алексея Навального к исправительной колонии, где он отбывает срок: блогер жалуется на невыдачу книг, признание склонным к побегу и цензуру газет, сообщили в пресс-службе суда, передает zakon.kz.

Просит признать незаконным решение об отказе приобретенных ему книг, что ему не выдают. Признать незаконными действия сотрудников ИК-2 о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега. И признать незаконным действия сотрудников ИК-2 по цензуре получаемых Навальным газет, а именно изъятие из газет путем вырезки некоторых статей, - рассказали в суде.

Там сообщили, что материалы, поданные адвокатом блогера Вадимом Кобзевым, "отписаны судьям", в производство пока не приняты.

Суду предстоит решить, относятся ли затрагиваемые вопросы к его компетенции, и если да, правильно ли оформлены иски. В случае положительного ответа будут назначены заседания, если нет - иски вернут защите, - пояснили в суде.