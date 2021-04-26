В СКО мужчина оформил 50 кредитов на чужих людей

В Северо-Казахстанской области мужчина умудрился оформить 50 кредитов по фотографиям утерянных удостоверений, передает zakon.kz.

Как сообщил на брифинге заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, жителя СКО подозревают в оформлении онлайн-кредитов по фотографиям удостоверений личности, пишет Петропавловск.news.

Мужчину, подозреваемого в 50 эпизодах мошенничества, задержали. Идет расследование.

Мошенники часто используют различные способы, в том числе социальные сети, размещают ложные интернет-объявления, создают фейковые страницы и сайты. Эти преступления характеризуются тем, что совершаются в отношении большого количества граждан, - отметил Канат Нурмагамбетов.

С начала года в Казахстане зарегистрировано 6824 преступления в сфере интернет-мошенничества. Жители продолжают попадаться на уловки дистанционных обманщиков.