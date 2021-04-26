В Москве приостановили деятельность штабов Навального

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов оппозиционера Алексея Навального, передает zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, после проверки прокуратура пришла к выводу, что движение осуществляло экстремистскую деятельность.

Решением прокурора города Москвы от 26 апреля 2021 г. приостановлена деятельность общественного движения "Штабы Навального" до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций ФБК, ФЗПГ (Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан; признаны Минюстом НКО-иноагентами и запрете деятельности общественного движения "Штабы Навального" в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Прокуратура утверждает, что эти организации "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

При этом действуют они "в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России", а их реальная цель — "создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции".

В ближайшее время будет решаться вопрос о приостановлении деятельность ФБК и Фонда защиты прав граждан (обе организации признаны в РФ иностранными агентами).