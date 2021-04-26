Популярные казахстанские певцы нарушили карантин, выступив в клубе

В соцсетях появилось видео, на котором, по всей видимости, в одном из алматинских клубов, выступают популярные исполнители Али Окапов и Диас Аблаев, в нарушение карантинных норм, сообщает zakon.kz.

Если нарушение докажут, им грозит штраф более 80 тысяч тенге, передает КТК.

Видео с вечеринки попало в социальные сети. На празднике большая компания - медийные личности поют и танцуют, нарушая все правила дистанции. По некоторым данным, так отмечали день рождения сына народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой. Сейчас мониторинговая группа выясняет, в каком заведении проходило торжество. Его владельцам тоже грозит крупный штраф – порядка 600 тысяч тенге.

Были переданы в мониторинговую группу, чтобы изучили, в каком это районе, потому что в Алматы порядка восьми районов и очень много объектов. Соответственно, мониторинговыми группами будут изучены материалы, будет собрана доказательная база. По результатам материалов мониторинговых групп будет возбуждено административное производство. зам. главного государственного санитарного врача города Алматы Садвакас Байгабулов