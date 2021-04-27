Главный санврач ВКО поручил внедрить Ashyq в регионе

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление о карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

На территории области начинает реализацию проект "Ashyq".

Физическим лицам с симптомным и бессимптомным вирусоносительством, имеющим положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 (код U 07.1); с подтвержденным диагнозом и COVID-19 неидентифицированный (пневмония) (код U 07.2); являющимися контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на дому (домашний карантин) запрещается посещение объектов, участвующих в проекте по внедрению мобильного приложения "Ashyq".

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Постановление вступает в силу с 26 апреля 2021 года и действует до его официальной отмены.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь