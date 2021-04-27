Принцип взаимности - Россия высылает из страны украинского дипломата

Сотрудник посольства Украины в России объявлен персоной нон грата, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля, передает zakon.kz

Об этом сообщили в МИД РФ.

В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля сего года объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля. говорится на сайте российского МИД

Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России, — подчеркнуто в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

ФСБ РФ 17 апреля сообщила о задержании в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания об этом сотруднике от октября 2012 года. По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк покинул Россию 21 апреля.

МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.