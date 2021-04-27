Семья мошенников продавали отбеливатель для лечения COVID-19 и заработали млн долларов

Семья Гренон заработала свыше 1 миллиона долларов, продавая отбеливатель по видом лекарства от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Преступными махинациями занимался 62-летний Марк Гренон с тремя взрослыми сыновьями — 34-летним Джонатаном, 26-летним Джорданом и 32-летним Джозефом. Они тайно продавали людям промышленный отбеливатель. На продаже токсичных химикатов семья заработала миллион долларов, - сообщается в пресс-релизе, опубликованном Министерством юстиции США.

Греноны сбывали отбеливатель, выдавая его за передовое лекарство, от лица церкви.

Для большей убедительности мошенники создали секту - “Церковь здоровья и исцеления Бытие II”. Свое лекарство они называли “чудо минеральное” и уверяли, что оно излечит не только COVID-19, но и рак, и СПИД.

"Раствор" на самом деле содержал хлорид натрия. Это токсичное соединение обычно используется для очистки воды в промышленных масштабах или для отбеливания текстильных изделий.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не одобрило “чудо минеральное” для лечения Covid-19 или для любого другого использования. Более того, FDA объяснило, что употребление этого продукта могло вызвать опасные побочные эффекты, включая сильную рвоту, диарею и опасное для жизни низкое кровяное давление. Было зафиксировано несколько летальных исходов.

Пока полиция задержала лишь двоих братьев. Их отец и еще один брат, причастные к мошенничеству, остаются на свободе. Если суд признает братьев виновными, то они получат пожизненное заключение.