Ком в горле оказался признаком опасных болезней

Ощущение кома в горле может свидетельствовать об опасных заболеваниях, сообщает zakon.kz.

Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

По ее словам, ком в горле представляет большую опасность, когда речь идет об инфицировании вирусами.

При ангине, например, воспалительный процесс может привести к отеку, нагноению, и это может спровоцировать удушье и блок дыхательных путей — это очень опасно, — пояснила Ескова.

Чаще всего ком образуется из-за стресса на протяжении длительного времени. Если наряду с этим появляются першение и боль при глотании, то ощущение сигнализирует о более серьезной проблеме: перенесенной черепно-мозговой травме, инсульте или нейроинфекции. Также ком в горле указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта: язву или грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

В отдельных случаях неприятные ощущения в горле появляются при заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска. Причем появляются боли при глотании, которые могут отдавать в ухо или нижнюю челюсть.