Криштиану Роналду хочет перейти в "ПСЖ"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как пишет Tuttosport, 36-летний португалец намерен покинуть свою нынешнюю команду в том случае, если "бьянконери" не сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После 33-х сыгранных туров в чемпионате Италии "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице с 66 очками в активе, столько же — у "Наполи" и "Милана", но неаполитанцы в настоящий момент обгоняют туринцев по дополнительным показателям. Право играть в главном еврокубковом турнире дают первые четыре места.

Предметный интерес к возможному переходу Роналду проявляют французский "Пари Сен-Жермен", который может лишиться своей главной звезды Килиана Мбаппе, а также бывший клуб португальца "Манчестер Юнайтед", где он выступал с 2003 по 2009 год.

В нынешнем сезоне Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 32 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Роналду считается именно "МЮ", и футболист якобы даже готов пойти на снижение зарплаты ради возвращение в манкунианскую комаду.