Aster открывает 12 официальных дилерских центров LADA в Казахстане

Дилерская сеть LADA возвращается на рынок Казахстана. Aster начал продавать новые автомобили марки LADA в 10 городах республики, и первые 12 дилерских центров уже открыли свои двери в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актау, Караганда, Костанай, Актобе, Атырау и Павлодар.

LADA давно полюбившаяся марка автомобилей казахстанцев и многие годы являлась лидером продаж на рынке автомобилей в Казахстане благодаря доступной ценовой политике, безопасной и качественной сборке бренда.

Компания планирует расширить дилерскую сеть в ближайшие месяцы, чтобы у жителей большинства городов Казахстана была возможность комфортно и безопасно приобретать автомобили марки LADA и получать качественное сервисное обслуживание. Мы намерены укрепить присутствие бренда в Казахстане и обладаем для этого всеми необходимым ресурсами, - заявил исполнительный директор Aster, Илья Буланов.

В дилерских центрах LADA представлена широкая линейка моделей LADA от комфортных и доступных седанов до классических внедорожных LADA Niva. Информация о модельном ряде, виды комплектации и цены размещены на сайте lada-kazakhstan.kz.Так например, в модельном ряде присутствуют новые LADA Largus и Niva Travel. На весь модельный ряд предлагается Trade in поддержка до 200 000 тенге к стоимости вашего авто в обмен на новый LADA и специальные предложения в кредит от банков партнеров.

Дилерская сеть ASTER представляет на рынке новых автомобилей такие бренды как, Renault, Nissan, Chevrolet и собственный бренд Aster.kz - лидера по продаже автомобилей с пробегом, который предлагает более 11 000 проверенных автомобилей с гарантиями.