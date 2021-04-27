В Казахстане хотят продлить проект по внедрению сопроводительных накладных на товары

Министерство финансов РК подготовило проект приказа "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан", который предусматривает вопросы внедрения сопроводительных накладных на товары, передает zakon.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, документ предусматривает продление сроков пилотного проекта по СНТ для подакцизных товаров, а также по импорту/экспорту ЕАЭС до 1 октября 2021 года.

Срок пилота по товарам Виртуального склада продлевается до 1 января 2022 года. Срок начала пилота по товарам Перечня изъятия ВТО и товарам, подлежащим маркировке, переносится на 1 октября 2021 года, а срок окончания пилота по данной группе товаров продлевается до 1 августа 2022 года.

Таким образом, срок Пилота будет варьироваться от 9 до 12 месяцев.

При реализации товаров в розничной торговле норма об отсутствии требования по оформлению СНТ в случае продажи товаров физическим лицам для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, распространяется на все категории налогоплательщиков.

Кроме того, для субъектов малого предпринимательства устанавливается следующий порядок документооборота по СНТ.

При реализации товаров субъекту малого предпринимательства поставщик делает отметку в СНТ "Малый бизнес".

По полученному по такой СНТ подакцизному товару покупателем осуществляется подтверждение или отклонение СНТ; по остальным товарам подтверждение не требуется, но возможно осуществление отклонения СНТ.

Возврат такого товара осуществляется поставщиком.

При перемещении товаров на территории РК внутри одного лица, а также между структурными подразделениями налогоплательщика, СНТ не оформляется, за исключением алкогольной продукции.

Документ также уточняет, что при ввозе товаров из ЕАЭС автомобильным транспортом в адрес физических лиц, СНТ оформляется перевозчиком, осуществляющим деятельность по транспортировке товаров, грузов (экспедирование, курьерская доставка).

По золотосодержащей продукции исключено требование по отражению на виртуальном складе входящего сальдо (остатка) товаров, а также внесены уточнения по отражению дополнительных сведений.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 мая.

Всех заинтересованных лиц, общественных объединений, бизнес ассоциаций и налогоплательщиков просим принять активное участие в обсуждении данного проекта, - призвали в КГД.