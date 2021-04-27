В Караганде началась вакцинация препаратом QazVac

Первая партия казахстанской инактивированной вакцины QazVac уже поступила в шахтерскую столицу. В поликлинике №4 сегодня были привиты 20 человек.

Отечественная вакцина QazCovid-In, выпускаемая под брендом QazVac, включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Произведена она на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Доказана ее безопасность и преимущество перед некоторыми другими вакцинами. QazVac не вызывает вакциноассоциированных заболеваний.

В нашей поликлинике Центр вакцинации был открыт 15 апреля. Привили уже 2 тысячи человек. Благодаря широкомасштабной просветительской работе люди приходят на прививку осознанно. Все проходит бесплатно и добровольно, – объяснила заместитель директора по контролю качества медицинских услуг поликлиники №4 Татьяна Мустафина. – Сегодня наша поликлиника получила 160 доз отечественной вакцины. До этого прививали "Спутником V". В тех медучреждениях, где достаточный запас обеих вакцин, у людей есть возможность выбора.

Вакцина QazVac не требует сложных холодильных установок. Транспортируются флаконы в холодильнике при температуре до +8 градусов. В отличие от российской вакцины флакон рассчитан на одного человека. При этом QazVac – вакцина двухфазная. Через 21 день привитый получает второй компонент.

Противопоказания остаются прежними: возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, острые состояния, обострения хронических заболеваний.

После прививки допустимы такие реакции, как повышение температуры, боли в мышцах, слабость.

Перед иммунизацией препаратом QazVac стандартная процедура. Человек заполняет анкету, затем проходит предварительный врачебный осмотр, получает прививку и идет в поствакцинальную комнату.

Решил довериться казахстанской вакцине QazVac, чтобы не заболеть, – говорит пенсионер Олжабай Сулейменов. – Полностью доверяю нашим медикам. Мне достаточно грамотно все объяснили, рассказали, какие могут быть ожидаемые реакции. Чуть позже на прививку придет супруга.

"Не вижу разницы между казахстанской и российской вакциной. Я шел на флюорографию, узнал, что можно привиться. Получил вакцину. Советую всем вакцинироваться. Надеюсь, что многие придут на прививку, чтобы мы быстрее вернулись к обычной жизни", – объяснил свой выбор пенсионер Александр Бейкер.

Первые 50 тысяч доз вакцины QazVac были распределены по хабам "СК-Фармация", а затем доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. В мае планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тысяч доз. Далее производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500–600 тысяч доз в месяц.