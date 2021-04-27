Более миллиона казахстанцев планируют охватить мерами содействия занятости

В 2021 году мерами содействия занятости будут охвачены 1,2 млн казахстанцев, сообщает zakon.kz.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены принимаемые меры по обеспечению занятости населения.

По данным сайта главы правительства, в Казахстане принимаются комплексные меры по обеспечению занятости, включая усиление инструментов государственной программы "Еңбек" и Дорожной карты занятости.

Так, по итогам первого квартала т.г. программой "Еңбек" охвачено 158 тыс. человек (план – 700 тыс.). В рамках Дорожной карты занятости в т.г. акцент сделан на создании постоянных рабочих мест и улучшении социальной инфраструктуры регионов.

Всего в текущем году меры содействия занятости будут оказаны 1,2 млн человек. Ожидается увеличение размера реальной заработной платы на 10% до 221 тыс. тенге. Уровень безработицы не превысит показатель 4,9%.

По проекту "Бастау бизнес" в текущем году запланировано обучение основам предпринимательства 30 тыс. человек. Глава Правительства положительно оценил работу по созданию максимального количества постоянных рабочих мест в Павлодарской, Карагандинской и Атырауской областях.

Обеспечение занятости населения является важнейшей задачей Правительства. Важно соответствовать новым трендам, требованиям и выстроить эффективную систему регулирования рынка труда, которая обеспечит повышение качества жизни, снижение уровня безработицы до 4,7% к 2025 году, как указано в программе партии "Nur Otan". Порядка 3,5 млн человек за 5 лет будут охвачены мерами содействия занятости, — сказал Мамин.

Премьер-министр подчеркнул, что Национальный проект "Еңбек" должен способствовать обеспечению отраслей экономики качественными конкурентоспособными трудовыми ресурсами. Глава Правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения до 1 июня т.г. внести в Правительство Национальный проект "Еңбек" на 2021-2025 годы.

Обеспечение населения мерами занятости необходимо сфокусировать на целевых группах с учетом их проблем и потребностей, — сказал Мамин.

Премьер-министр поручил обеспечить финансирование реализации мероприятий проекта "Еңбек", а также разработку до 1 июля т.г. региональных карт занятости. При этом особое внимание уделить достижению плановых показателей занятости и созданию постоянных рабочих мест.