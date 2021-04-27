Курс доллара еще немного снизился

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,34 тенге, снизившись еще на 0,60 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 429,6-431 тенге, евро – 518-521 тенге, рос. рубль - 5,7-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 апреля.

Июньские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,62%, составив $62,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,65% — до $65,45 за баррель.