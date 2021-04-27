Итоги погони за вооруженными браконьерами в Мангистау: уволены двое полицейских

История с задержанием четырех вооруженных людей с тушкой архара на территории Кызылсайского природного парка получила продолжение, сообщает zakon.kz.

После обнародования записи погони в Мангистауской области уволили двух полицейских.

На видео присутствует ненормативная лексика!

Начальник областной полиции на странице в Facebook отметил, что "таким сотрудникам нет места в рядах полиции".

26 апреля 2021 года в социальных сетях было распространено видео с погоней за браконьерами в Мангистауской области, среди которых оказались двое сотрудников полиции, которые уже уволены из органов внутренних дел. В наших рядах нет места таким сотрудникам. И хочу заявить, что ни один факт браконьерства не останется безнаказанным, а преступник понесет наказание, независимо от того гражданский это человек или сотрудник правоохранительных органов. Закон для всех един, - Жанарбек Бактыбаев.