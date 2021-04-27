Беспорядки в Кордае: из 50 подсудимых 19 человек получили реальные сроки

В суде Жамбылской области разъяснили приговор 51 подсудимым по делу о массовых беспорядках в Кордае. Суд признал виновными 50 подсудимых, из них 19 человек осуждены к лишению свободы, передает zakon.kz.

Сегодня, 27 апреля в Жамбылской области вынесли приговор по делу о беспорядках в Кордае, где погибли 11 человек, а 158 человек получили различные травмы.

Руководитель Администратора судов по Жамбылской области Берик Култасов провел пресс-конференцию в региональной службе коммуникаций.

Причиной начала массовых беспорядков послужил ранее произошедший инцидент с жителями вышеуказанных сел на бытовой почве, - начал он.

Затем он напомнил, что ранее за хулиганские действия, изготовление и хранения взрывных устройств, применение насилия в отношении представителей власти были осуждены шесть человек.

А по настоящему делу суд проходил с декабря 2020 года по апрель 2021. В суде участвовали два прокурора, 51 подсудимых, 366 пострадавших. Подсудимым вменялись тяжкие статьи, среди них убийство, участие в беспорядках, оказание вооруженного сопротивления представителям власти и разбой.

Прокуроры просили для 23 подсудимых реального лишения свободы. Для остальных - условное лишение свободы либо ограничение свободы.

24 подсудимых полностью признали свою вину, 10 признали вину частично, не признали вину 17 человек.

В итоге суд признал виновными 50 подсудимых и оправдал одного человека за недоказанностью его вины.

Берик Култасов остановился на тех, кому назначили от пяти до 17 лет лишения свободы.

По его словам, подсудимый Ботабасов из ружья произвел прицельный выстрел в толпу людей. В результате погибли три человека, пострадали четыре. Его приговорили к 20 годам колонии.

Токабай совершил наезд на машине на группу людей. Погиб один человек, трое получили травмы. Его осудили к 17 годам лишения свободы.

Подсудимый Карибаев на машине совершил наезд на человека. Тот скончался на месте. За участие в беспорядках и убийство Карибаеву 16,5 лет лишения свободы.

Султанаев стрелял в группу людей, один из них скончался. Его приговорили к 17 годам колонии.

Подсудимые Чишанло и Самруй совершили убийство группы лиц. Самруй нанес несколько ударов вилами в область грудной клетки потерпевшего Абдырахима. В то же время Чишанло наносил удары металлической клюшкой по голове потерпевшего. Другие подсудимые Тимуров, Хижин и Хижин М. наносили удары руками и ногами. Экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила в результате ударов вилами и клюшкой. Удар, нанесенный другими подсудимыми не является причиной смерти. Самруй и Чишанло за участие в массовых беспорядках и убийство назанчено по 16,5 лет лишения свободы. Тимуров, Хижин и Хижин М. оправданы по обвинению в убийстве, но осуждены за участие в массовых беспорядках, - сказал Руководитель Администратора судов.

Подсудимый Дауров стрелял в сотрудников полиции, в результате пострадали четверо полицейских. Даурова приговорили к 16 годам лишения свободы.

Дальше Берик Култасов не стал называть фамилии тех, кому сегодня вынесли приговор. Известно, что одному человеку за совершенные правонарушения назначили 15 лет, другому 11 лет, третьему семь лет.

Девятерым за призывы к участию в беспорядках и кражу имущества назначили по пять лет лишения свободы.

31 лицу за призывы к беспорядкам, участие в них и кражу чужого имущества, но возместившим ущерб, назначено наказание от пяти до шести лет лишения свободы условно или ограничение свободы. То есть 24 человека были осуждены к условным срокам, семеро - к ограничению свободы.

Таким образом, 19 человек, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления осуждены к реальному лишению свободы. 31 лицо признавшее вину и раскаявшееся, осуждены к наказанию не связанному с изоляцией от общества, - сказал Култасов.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В ночь на 7 февраля 2020 года в результате беспорядков в Кордае Жамбылской области погибли 11 человек. Более ста получили ранения. Было разрушено почти две сотни домов и предприятий, сгорели около 100 автомобилей. В конфликте участвовало почти тысячи человек. Возбуждено 120 уголовных дел.