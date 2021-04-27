Очередной фейк о вакцинации обсуждают казахстанцы 

Пользователи социальных сетей распространяют информацию о том, что коллективный иммунитет не связан с вакцинацией. Авторы ссылаются на исследование доктора Артура Хедридча 1932 года, передает zakon.kz.

Портал Stopfake.kz сообщает, что выводы из исследования представлены в искаженном виде.

В рассылке, которая распространяется в Сети, ссылаются на отрывок из заметки с названием "Теория коллективного иммунитета не имеет ничего общего с вакцинацией". По мнению автора, доказательством является вывод из исследования доктора Артура Хедридча о заболеваемости корью в отдельных регионах США.

Чем больше было членов коллектива (сообщества), которые подвергались инфекционному заболеванию и развивали естественный иммунитет к нему, тем меньше угроза, которую болезнь ставила перед всем коллективом (сообществом)". Автор считает, что позже этот вывод исказили: Чем больше членов коллектива вакцинировано против инфекционного заболевания и развило иммунитет к нему, тем меньше угроза, которую болезнь ставила перед всем коллективом (сообществом). Обратите внимание на ловкость рук. Внезапно важность контакта с инфекционным заболеванием была устранена и заменена вакцинацией, а важность естественного иммунитета уменьшилась, — говорится в сообщении распространяемым в соцсетях.

На самом деле наблюдения и выводы Хедридча, опубликованные в 1930-1932 годах, подтолкнули ученых к тому, что для победы над корью необходимо увеличить число населения с иммунитетом против вируса. Позже была разработана программа борьбы с корью, которая включала в себя плановую иммунизацию младенцев и иммунизацию детей при поступлении в школу. Конечно, никакие формулировки в отчетах Хедридча не менялись. Это манипуляция.

Еще один тезис из сообщения:

"Теория коллективного иммунитета Хедридча была искажена мифом о том, что искусственный иммунитет, приобретенный вакциной, идентичен естественному иммунитету, что неверно".

Что касается понятия коллективного иммунитета, то этот термин используется для описания ситуации, когда большая часть населения становится невосприимчивой к вирусу. Коллективный иммунитет бывает естественно приобретенным или достигнутым при помощи вакцинации. Второй вид необходим против борьбы с вирусами с высокой заразностью, например с вирусом кори. От одного больного могут заразиться 12-18 человек. Многолетние исследования ученых показали, чтобы сформировался коллективный иммунитет против кори, должно быть привито 95% населения.

COVID-19 менее заразен, чем корь, но имеет высокую смертность. По некоторым данным ученых, для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 60-70% населения.

ВОЗ поддерживает достижение коллективного иммунитета посредством вакцинации, а не путем распространения болезни среди населения, поскольку это может привести к ненужным случаям заболевания и смерти.