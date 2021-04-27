Дождь и ветер. В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

В четырех областях Казахстана 28 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается на большей части дождь. Местами ожидаются гроза, шквал. Ветер западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер западный порывы 18 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. Ночью и утром местами ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный местами 15-20 м/с.