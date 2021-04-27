О чем говорил Токаев с членами Нацсовета 

Глава государства принял членов Национального совета общественного доверия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Президент обсудил ряд актуальных вопросов с членами Национального совета общественного доверия политологом Маратом Шибутовым и главным редактором газеты "Қазақ әдебиеті", писателем Дауреном Куатом.

В ходе встречи с главой государства Марат Шибутов поделился своим видением перспектив территориального развития страны. Политолог высказал ряд предложений по активизации работы информационно-аналитических центров и общественных советов. Предметом обсуждения стала также совместная работа государства и общества по укреплению межэтнического и общественного согласия.

Даурен Куат проинформировал Президента об основных направлениях деятельности газеты "Қазақ әдебиеті" и в целом о развитии средств массовой информации Казахстана. Он озвучил ряд идей, касающихся поддержки литературы на государственном языке и издательского дела, а также развития детской литературы. Кроме того, в рамках беседы была отмечена важность укрепления связей отечественных историков с их зарубежными коллегами.