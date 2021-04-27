Казахстан и Россия определят правила пользования на приграничном месторождении

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило проект Соглашения между Правительством Казахстана и Правительством России об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории на Восточно-Тарутинском (Республика Казахстан), Тарутинском (Российская Федерация) месторождении, передает zakon.kz.

Цель Соглашения - установление особенностей осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории, связанной с геологическим изучением участка недр, разведкой полезных ископаемых, созданием объектов обустройства и инфраструктуры, эксплуатацией горнодобывающего предприятия, проведением взрывных работ, а также при переходе на этап добычи и добыча медных/медно-золотых руд на трансграничном месторождении полезных ископаемых.

При этом переход на этап добычи полезных ископаемых, а также их добыча осуществляются в соответствии с национальным законодательством государств.

Как отмечается, принципами осуществления хозяйственной деятельности на приграничной территории являются:

недопущение создания помех содержанию государственной границы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и выполнению задач пограничными органами;

территориальная целостность и нерушимость государственной границы между РК и РФ;

рациональное использование и охрана недр;

осуществление хозяйственной деятельности в соответствии с разрешительной и проектной документацией;

материальная ответственность уполномоченных организаций за причинение вреда при осуществлении хозяйственной деятельности на приграничной территории.

Уполномоченной организацией со стороны Казахстана является ТОО "Тарутинское", которому предоставлено право пользования трансграничным месторождением полезных ископаемых на участке недр, расположенном на территории Республики Казахстан, и с которой заключен контракт на разведку и добычу.

Со стороны Российской Федерации - общество с ограниченной ответственностью "Восточный базис".

Соглашение также предусматривает, что при осуществлении хозяйственной деятельности на приграничной территории уполномоченные организации проводят мониторинг состояния окружающей среды, о результатах которого ежегодно уведомляют уполномоченные государственные органы своих государств.

В случае резкого ухудшения состояния окружающей среды на приграничной территории, выявленного в результате мониторинга, уполномоченные организации незамедлительно принимают меры по устранению выявленных ситуаций и их последствий и извещают уполномоченные государственные органы своих государств о выявленных ситуациях, принятых мерах и их результатах, - говорится в документе.

Вместе с тем геологическое изучение, разведка, а также переход на этап добычи и добыча полезных ископаемых на трансграничном месторождении может проводиться до зоны запрета проведения хозяйственной деятельности.

Проведение работ по геологическому изучению, разведке, а также переход на этап добычи и добыча полезных ископаемых в пределах зоны запрета проведения хозяйственной деятельности запрещено.

Для обеспечения соблюдения режима государственной границы между государствами на приграничной территории уполномоченные организации взаимодействуют с пограничными органами на приграничных территориях и в зоне запрета проведения хозяйственной деятельности, выполняя требования международных договоров, участниками которых являются РК и РФ, и законодательства каждого из государств Сторон, связанные с обеспечением режима государственной границы.

Как отмечается, любые споры между сторонами относительно толкования и применения положений Соглашения разрешаются путем проведения взаимных консультаций и переговоров сторон.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 14 мая.