Ани Лорак рассказала, как отказала Меладзе. Он не брал трубку

Известная певица Ани Лорак заявила, что в свое время у нее не сложились отношения с продюсером Константином Меладзе. Причем, не только профессиональные, передает zakon.kz.

В эфире канала "Россия 1" Ани Лорак сказала, что в одно время чувствовала симпатию со стороны Константина.

Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но я всегда была человеком со своими понятиями и достоинством, это, наверное, с интерната. И та работа, тот путь развития, который он предлагал, мне не подошел. И в какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты вот самостоятельная личность, ты должна сама сама". И дальше не последовало никакого разговора, он просто не брал трубки телефона и всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия работы. Эти условия находились в личной плоскости, - сказала певица.

Она отметила, что ради популярности, известности не была готова на все.