Аскар Мамин посетил Мангистаускую область

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в сферах АПК, транспорта, туризма, а также ходом вакцинации населения, передает zakon.kz.

В Тупкараганском районе глава Правительства посетил введенную в эксплуатацию в апреле т.г. птицефабрику ТОО "Актау Агро". Предприятие включает инкубаторный цех, производственный комплекс и убойный цех мощностью 5 тыс. тонн курятины в год.

Птицефабрика позволит обеспечить 50% потребности внутреннего рынка Мангистауской области в мясе птицы. Первую партию продукции планируется поставить на торговые прилавки региона в конце июня. Общий объем инвестиций составляет 5,7 млрд тенге. На предприятии создано свыше 90 постоянных рабочих мест. В Мунайлинском районе Премьер-Министр ознакомился с проектом строительства тепличного комплекса ТОО "Aktau Green House" на площади 85 га. Проект реализуется в 2 этапа. Объем инвестиций на первом этапе составит 26 млрд тенге. К декабрю на предприятии будет создано свыше 180 рабочих мест, а объем производства составит 8 тыс. тонн овощей в год. На втором этапе – к концу 2022 года – количество рабочих мест будет увеличено до 430, а мощность тепличного комплекса – до 13 тыс. тонн продукции.

Глава Правительства проинспектировал ход реконструкции трассы от международного аэропорта до курортной зоны Актау, капитального ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Жетыбай–Курык», а также реализацию других автодорожных проектов региона. А. Мамин посетил строительные площадки туристической инфраструктуры Актау — тематический парк развлечений, гольф-клуб, апартаменты и отели под брендами Fairmont, Hilton, Aqualina Resort с общим количеством свыше 600 номеров. Глава Правительства поручил обеспечить своевременное и качественное завершение строительства запланированных объектов.

В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также ознакомился с ходом вакцинации населения региона против коронавирусной инфекции, посетив медицинский центр "Ясин".