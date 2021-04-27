Суперпапа заработал на свадьбу, таксуя с рукой в гипсе

Казахстанский блогер Суперпапа, или Серикжан Тлеулесов был вынужден работать таксистом, чтобы заработать на свадьбу. Не помешала ему загипсованная рука, передает zakon.kz.

За год до свадьбы он понял, что нужно сначала накопить деньги на свадьбу, потому что элементарно не было денег. Отца у него не было, а мама болела, причем у нее была инвалидность и она не работала.

Расчет был простой: 100-150 тысяч в месяц нужно было откладывать. Работать требовалось усердно, не покладая рук. Я главный бухгалтер в школе, чтобы накопить деньги, в свободное от работы время таксовал. На "гольфе тройка" с механической коробкой передач. Цель поставлена: есть один год и сумма, которую нужно собрать. Так прошло шесть месяцев, на депозите у меня собралось 600 тысяч тенге, я был горд этим (...) Но однажды я сломал правую руку, которой переключаю коробку передач и которой я работаю в основном на компе. Но останавливаться уже нельзя, несмотря на трудности, на гололед, который к тому времени был жесткий, я шел напролом, - вспомнил Суперпапа.

Он все равно выезжал вечерами таксовать, одной рукой приноровился и механику переключать, и держать руль. Это длилось 2 месяца.

Необходимую сумму он в итоге накопил и сыграл шикарную свадьбу.

Я гордился, что сам себе организовал свадьбу, без кредитов, без помощи. Это для меня был огромнейший опыт, а рука стала испытанием перед свадьбой. Главное - верить, ставить цели и действовать, несмотря ни на что, - заключил блогер.