Токаев высказался о возможном возобновлении авиасообщения с Китаем

Президент Казахстана принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает zakon.kz.

С целью вывода двусторонних торговых и инвестиционных связей на траекторию устойчивого и сбалансированного развития Касым-Жомарт Токаев высказал предложения, направленные на восстановление нормального режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, увеличение их пропускной способности в постпандемийный период, - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Президент также считает возможным возобновить регулярные авиационные перевозки граждан и грузов. Важное значение имеет концентрация усилий сторон на развитии таких перспективных сфер сотрудничества, как цифровизация, зеленые технологии, инновации, где успехи Китая очевидны.

Глава государства заявил о необходимости активизации работы по сопряжению казахстанской стратегии "Нұрлы жол" с китайской инициативой "Пояс и Путь". Он призвал полноценно использовать возможности взаимовыгодной кооперации, вытекающие из Национального плана развития Казахстана до 2025 года и китайской концепции "Двойной циркуляции".