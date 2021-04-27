Где чаще всего алматинцы заражаются COVID-19

Основные места заражения коронавирусной инфекцией в Алматы назвал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По его словам, основными местами заражения в Алматы являются объекты торговли (28%), продуктовые торговые сети - гипермаркеты (13,5%), общественный транспорт (11,8%).

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Нужно не пренебрегать обращениями водителей нашего общественного транспорта и принимать меры совместно с водителями, не быть равнодушными, когда в салоне общественного транспорта появляются лица без масок. Жандарбек Бекшин

Также он отметил, что заражения происходят в семьях (они снизились с 28 до 25%): каждый четвертый заражается у себя в семьях.

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На 3,5% стали заражаться при контакте со своими родственниками, соседями, друзьями. Сейчас идет месяц Рамазан, ораза. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, нам нужно прекратить контакты, а ауызашар надо проводить в пределах одной семьи и жильцов одного дома, - считает санврач.

Это, по словам Бекшина, "позволит сдержать рост заболеваемости".

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После празднования 8 марта, мы имели рост заболеваемости, который потом удалось снизить. Но теперь у нас в мае также большое количество праздников. Поэтому призываю всех горожан не посещать места массового скопления населения без надобности и соблюдать все меры карантина. Жандарбек Бекшин