На "дистанционку" перевели учащихся 1-5 классов в Карагандинской области

В Карагандинской области 50 школ закрыли на карантин из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

С начала четвертой четверти в Карагандинской области зарегистрировано 516 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников. Среди них 394 школьника обучались в оффлайн-режиме, дистанционно – 122 ребенка. Кроме того, среди работников школ зарегистрировано 47 случаев КВИ. В области закрыты на карантин 50 школ. МВК по нераспространению коронавируса в РК

Отмечается, что из числа заболевших школьников, обучавшихся в режиме "оффлайн", 67,3% составляют учащиеся с 1 по 5 классов.

В связи с вышеизложенным, в целях стабилизации и недопущения дальнейшего роста заболеваемости школьников было принято решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с 1 по 5 классов в городах Караганда, Балхаш, Жезказган, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай, - говорится в сообщении.