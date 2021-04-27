Опубликованы первые фото Елизаветы II после похорон мужа

Букингемский дворец опубликовал первые фотографии королевы Великобритании Елизаветы II, сделанные после похорон ее супруга - герцога Эдинбургского Филиппа, передает zakon.kz.

Снимки опубликовали на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Как сообщается, фотографии сделаны утром 27 апреля - королева в это время приняла верительные грамоты у новых послов Латвии и Кот-д'Ивуара, с которыми она общалась по видеосвязи. Послы прибыли в Букингемский дворец, а 95-летняя Елизавета II находилась в Виндзорском замке под Лондоном, где она провела большую часть времени после начала пандемии.

Герцог Эдинбургский Филипп умер утром 9 апреля в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля на территории Виндзорского замка. В связи с коронавирусными ограничениями в траурной церемонии приняли участие лишь 30 человек. Елизавета II прожила в браке с герцогом Эдинбургским 73 года. За это время у пары родились четыре ребенка - наследник престола принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард, а позже - восемь внуков и 10 правнуков.