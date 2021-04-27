Медсестра украла 1 млн тенге из сейфа больницы и заявила об этом в полицию

В Акмолинской области медсестра похитила миллион тенге из сейфа больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

26 апреля в ОП Целиноградского района поступило заявление от 26-летней жительницы села Акмол – неизвестный в период 7 по 26 апреля путем подбора ключей незаконно проник в частное медицинское помещение и тайно похитил из сейфа 1 млн тенге, - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что заявительница сама взяла данные деньги. Она растратила их в течение двух месяцев и ушла на больничный, а после возвращения на работу решила скрыть свою растрату и ложно заявила в полицию, что дверь сейфа открыта и оттуда тайно похитили миллион тенге.

Отмечается, что свою вину женщина признала.

На данный момент в отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст. 419 УК РК "Заведомо ложный донос", - следует из сообщения.