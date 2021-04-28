Алматинские предприниматели вынуждены работать себе в убыток

В Алматы бизнесмены из-за карантина работают себе в убыток, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", из-за введенных ограничений заведение алматинского ресторатора Арифа Ипек работает лишь вполсилы, в результате чего он был вынужден был урезать зарплату своим работникам. Чтобы увеличить график работы на два часа, через пару дней в заведении запустят "Ashyq".

Но это вряд ли спасет бизнес. владелец ресторана Ариф Ипек

Он надеется на увеличение заполняемости заведений.

Нам тяжело, конечно. Расходов очень много. Когда клиенты приходят, им отказываем. Хотя бы сейчас в данный момент 70 либо 80% заполняемость была бы, - говорит бизнесмен.

Также сообщается, что в убыток себе работает государственный академический театр оперы и балета им. Абая в Алматы. Его включили в список "Ashyq", что позволяет заполнять зал на 20%. Театралы этому рады и планируют распахнуть свои двери после перерыва, длившегося полтора месяца.

Есть другая сторона медали. Если мы проведем спектакль с заполнением 20%-ым зрителей, мы будем в минусе. Мы даже не покроем те расходы, которые мы потратим на освещение, на подготовительные моменты, на декорации. На полном альтруизме мы будем выступать. заместитель директора по художественной части ГАТОБ им. Абая Таир Каримов

Отмечается, что работники сферы искусства просят увеличить заполняемость зала, при этом они обещают строго следить за статусами зрителей.

К мобильному приложению "Ashyq" алматинцы все еще относятся с большим недоверием.

"Я думаю, что так нельзя. Все наши данные показывать. Все абсолютно нужно будет показать. Я в баню иду, мне нужно это приложение скачать и все данные мои высвечиваются. Что я делаю, где была". "Устали от карантина. Не дают нормально работать", - говорят горожане.

По словам главы Минздрава РК Алексея Цоя, в Казахстане ситуация с заболеваемостью COVID-19 немного пошла на спад.

Еженедельная динамика заболеваемости характеризуется снижением темпа роста с 46% с конца марта до 8% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей неделе снизился с 30% до 8%. Отмечается относительная стабилизация ситуации, - сказал министр на заседании Правительства.

Однако в "красной" зоне по-прежнему остаются 10 регионов. До конца апреля прививки от коронавируса должны получить уже 20% населения.