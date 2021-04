Япония заявит Китаю протест из-за карикатуры

МИД Японии заявит протест китайской стороне за карикатуру на знаменитую гравюру "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусики Хокусая, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом в среду заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в ходе дискуссии в комиссии нижней палаты парламента по внешнеполитическим вопросам.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал запись, сопроводив ее двумя изображениями - оригиналом знаменитой гравюры "Большая волна в Канагаве" и ее измененным вариантом, на котором в лодках видны люди в костюмах химической защиты, выливающие в океан радиоактивную воду, что является отсылкой к ситуации вокруг готовящегося сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1".

Чжао Лицзянь отметил, что, "если бы автор оригинальной работы Кацусика Хокусай был сейчас жив, он бы тоже был крайне обеспокоен японской радиоактивной водой".

An illustrator in #China re-created a famous Japanese painting The Great Wave off #Kanagawa. If Katsushika Hokusai, the original author is still alive today, he would also be very concerned about #JapanNuclearWater. pic.twitter.com/NlTFkqvwmN