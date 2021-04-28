Новый Kia K5: привлекательность в пятой степени

Недавно в дилерской сети Kia в Казахстане начались продажи нового спортивного бизнес-седана Kia K5. Обыденности и вычурности он противопоставляет стиль и элегантность в сочетании с технологичностью, комфортом и надежностью.

Новый K5 предлагает сочетание эффектного дизайна, продуманного интерьера, богатого оснащения, обновленных силовых агрегатов и передовых технологий.

Kia К5 отличается стремительным силуэтом и является одним из самых привлекательных автомобилей в своем классе на сегодняшний день. Интерьер под стать внешности: по-спортивному ориентированный на водителя, современный и хорошо оснащенный. Одна из главных особенностей – полностью цифровая панель приборов Supervision диагональю 12,3 дюйма. Из других опций внимания заслуживают аудиосистема Bose класса премиум с 12 динамиками и интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go. Салон имеет не подверженную влиянию времени лаконичную архитектуру и качественные материалы отделки. Здесь водитель и пассажиры почувствуют себя спокойно и расслабленно.

Новый К5 предлагает высокий уровень удобства в повседневной эксплуатации. Smart key позволяет дистанционно запустить двигатель, на заднем сидении предусмотрены крепления ISOFIX для детских кресел, а в багажнике – сетка для фиксации вещей.

К5 базируется на новой платформе и доступен с двумя бензиновыми двигателями – 2.0 MPI (150 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой и новым 2.5 GDI семейства Smartstream с непосредственным впрыском (194 л.с.) в паре с 8-скоростным «автоматом».

Kia K5 казахстанской сборки с гарантией 5 лет или 150 000 км пробега доступен в автосалонах официальных дилеров Kia в Казахстане.

Подробная информация о Kia K5, комплектации, цены и контакты дилеров доступны на сайте.

Информационная линия Kia в Казахстане: 555 (звонок бесплатный).