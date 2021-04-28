В Нур-Султане осталось 25 ветеранов ВОВ - они получат по миллиону

Столичные ветераны Великой Отечественной войны к 9 мая получат по миллиону тенге, сообщает zakon.kz.

По данным акимата Нур-Султана, в столице проживают 25 ветеранов ВОВ.

- ветеранам боевых действий на территории других государств (военнослужищие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе) – в размере 20 МРП (58 340 тенге) (708 человек);

- ветеранам приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны (военнослужищие, проходившим службу в период ВОВ, лица, принимавшим участие в боевых действиях против фазисткой Германии, гражданам, работавшим в период блокады в городе Ленинград, несовершеннолетним узникам концлагерей, военнослужащим, ставшими инвалидами в следствии ранения; лица, ставшие инвалидами вследствие радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, ядерных испытаний, и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей) - в размере в размере 35 МРП (102 095 тенге) (415 человек);

- ветеранам труда, другим лицам, на которых распространяется действие Закона РК "О ветеранах" (Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные звания "Қазақстанның Еңбек Ері", труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ) – в размере 11 МРП (32 087 тенге) (2695 человек).