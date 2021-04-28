19-летний боксер умер после боя на молодежном чемпионате мира

Боксер из Иордании Рашед Аль-Свайсат был доставлен в больницу в начале этого месяца после боя с эстонцем Антоном Виноградовым на Молодежном чемпионате мира в Польше. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти спортсмена не получилось, передает zakon.kz.

По информации The Mirror, 19-летний боксер скончался через 10 дней после операции на головном мозге после боя в Польше. Рашед Аль-Сваисат потерял сознание в третьем раунде боя с Антоном Виноградоу на молодежном чемпионате мира 16 апреля. Ему оказали первую медпомощь прямо на ринге, после чего срочно доставили в больницу для неотложной операции. Спустя 10 дней после получения травмы он скончался.

В заявлении AIBA - организации, лишенной признания со стороны МОК, но продолжающей проводить свои боксерские соревнования, выражается глубокая печаль в связи с кончиной Рашеда Аль-Свайсата.

Полиция Польши взялась за расследование гибели спортсмена.