Астролог обещает грандиозные проблемы пяти знакам зодиака

Астролог Павел Глоба рассказал о неприятностях, которые ожидают пятерых представителей астрологического круга, сообщает zakon.kz.

Эксперт в области астрологии и популярный телеведущий предрек нешуточные проблемы Водолеям, Скорпионам, Близнецам, Львам и Весам.

По данным "Экспресс газеты", Водолеи в конце апреля - начале мая могут ощутить серьезные недомогания из-за проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом, а значит, настало время обратить пристальное внимание на рацион питания.

Избежать неприятностей могут помочь смена обстановки и минимизация стресса. В этот непростой период Водолеям не стоит устраивать традиционные разборки с близкими людьми, потому что конфликты не принесут пользы ни одной из сторон, - отмечает Глоба.

А вот Скорпионам, как утверждает астролог, самим придется стать жертвой придирок со стороны любимого человека.

Обоюдные претензии могут вызвать обострение давних конфликтов и даже привести к охлаждению чувств. В подобной ситуации представителям этого знака зодиака останется только запастись терпением, чтобы суметь пережить непростой недельный период, - добавляет телеведущий.

Пригодится терпение и весьма раздражительным Близнецам. Особенно непросто пройдут в этот период откровенные разговоры с близкими.

Если есть возможность, то доверительную беседу лучше отложить на более подходящее время. Кроме того, Глоба не советует Близнецам идти на риск, иначе смелый поступок может привести к проблемам со здоровьем.

Весам астролог также предрек возникновение серьезных ссор. Единственной возможностью предотвратить неприятные последствия будет временная стратегия по избеганию конфликтов.

Кроме того, Глоба не советует Весам налегать в указанный период на тренировки, ведь существует большой риск получения серьезной травмы.

Астролог предупреждает Львов о риске ДТП.

Помимо "взаимоотношений" с личным транспортом астролог советует Львам обратить внимание и на безопасность при обращении с электроприборами. Вишенкой на торте станет желание второй половины горячо выяснить отношения, - заключил он.