Кулибаев: Инклюзивность и гендерное равенство - основные приоритеты развития Олимпийского движения

Состоялось заседание внеочередной Генеральной Ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана в заочном формате. Высшим управленческим органом организации был рассмотрен ряд вопросов, сообщает Olympic.kz.

Одним из главных вопросов на повестке дня стало избрание вице-президента НОК Казахстана по вопросам международного сотрудничества.

При единогласной поддержке членов заседания кандидатура действующего члена Исполнительного комитета НОК Казахстана Умут Шаяхметовой утверждена на должность вице-президента со сроком полномочий до 2024 года. Таким образом, она стала первой женщиной вице-президентом Олимпийского комитета страны. Как отметил в своей поздравительной телеграмме глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев, избрание Умут Шаяхметовой в качестве вице-президента организации - это один из важных шагов по направлению к гендерному равенству в отечественном спорте.

Сегодня Генеральная Ассамблея приняла очень важное и значимое решение, утвердив на одну из руководящих должностей Умут Болатхановну Шаяхметову. Инклюзивность, солидарность, разнообразие и гендерное равенство являются основными приоритетами развития Международного Олимпийского движения, и приверженность этой политике и нашей организации должна быть абсолютной. Мы намерены поощрять и поддерживать продвижение женщин в спорте на всех уровнях, и призываем национальные федерации активнее работать в этом направлении. Сегодня количество спортсменок в составе наших национальных команд по олимпийским видам спорта составляет 46%. Женщины составляют 59% администрации НОК, в том числе, на руководящих позициях они занимают подавляющее большинство. И мы продолжим содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в спорте и посредством спорта, - сказал президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.

Еще одним важным решением по итогам заседания Генеральной Ассамблеи стало назначение "Эрнст энд Янг" (EY) независимым внешним аудитором на 2021 год для рассмотрения годовых финансовых отчетов НОК РК и утверждения их результатов. Отметим, что британская аудиторско-консалтинговая компания является одной из крупнейших в мире и входит в "большую четверку" аудиторских компаний. Национальный Олимпийский комитет работает с "Эрнст энд Янг" с 2016 года, особое значение уделяя обеспечению полной прозрачности своей деятельности.

Несмотря на годовую паузу и тяжелый период отсутствия соревновательной практики, спорт постепенно возвращается в привычную колею, но уже с жесткими ограничениями, с "плавающим" календарем, с новыми регламентами и правилами безопасности, где фундаментальным вопросом становится обеспечение охраны здоровья спортсменов. Эта же задача стоит и перед нами. Впереди Олимпийские игры в Токио, менее чем через год - зимние Олимпийские игры в Пекине. Национальный Олимпийский комитет находится в ежедневном контакте с Оргкомитетами Игр и Международным Олимпийским комитетом по всем аспектам участия нашей делегации. Благодаря личному участию и поддержке спортсменов Главы государства, а также Правительства Республики Казахстан, наши атлеты имеют возможность выезжать на соревнования и бороться за лицензии там, где турниры не отменены. И совместными усилиями мы должны продолжить работу над тем, чтобы этот процесс не останавливался и спортсмены были обеспечены всем необходимым, готовясь к главным стартам, - отметил президент Национального Олимпийского комитета Казахстана.