Почему из Казахстана уезжает молодежь? Депутат назвал причины

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" обеспокоены ситуацией с утечкой специалистов из Казахстана. С этой проблемой мажилисмены обратились к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, передает корреспондент zakon.kz.

По данным депутата Александра Милютина, в 2020 году, несмотря на пандемию и ограничения передвижения, доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмигрантов достигла 54,3%. Казахстан покинуло втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов, чем в 2019 году.

Кроме того, отток молодежи уже близится к критическому. Десятки тысяч молодых людей покидают Казахстан, уезжают на учебу за границу, особенно в Россию, где учится 60% от числа всех студентов нашей страны, обучающихся за рубежом, и часто остаются там навсегда. Особенно тревожит то, что непопулярность получения высшего образования в Казахстане не связана с этносом или языком, о чем свидетельствует тот факт, что среди тех, кто обучается в России и других странах, намерены остаться там, немалая доля этнических казахов, - сказал он.

Одной из причин этого, на взгляд депутатов, является то, что в Казахстане учебные планы заочных и дистанционных программ до 2019 года были урезаны до 65% материала очного образования, а с первого января 2019 года заочная форма образования и вовсе была приостановлена. И это при том, что в стране практически нет возможности получать высшее образование по дистанционным технологиям, тогда как российские вузы широко предлагают такие программы обучения.

Другой причиной является то, что абитуриенты из Казахстана имеют условия и возможности для поступления на бесплатное обучение наравне с россиянами, а выбор специальностей в России значительно больше. И самой главной причиной, на наш взгляд, является то, что в России вероятность трудоустройства выпускников выше, - добавил Милютин.

По его словам, более половины казахстанских выпускников вузов не могут найти хоть какую-то работу, не говоря уж о работе по специальности, по той причине, что в Казахстане:

- во-первых, слабо мониторится рынок труда, вследствие чего по специальности не могут трудоустроиться даже выпускники, обучившиеся по программе "Болашак";

- во-вторых, в силу того, что образование в казахстанских вузах, в отличие от зарубежных, недостаточно ориентировано на выработку практических навыков, позволяющих выпускнику сразу включиться в рабочий процесс.

Немаловажным фактором являются также вопросы доступности ипотеки, детских образовательных учреждений для молодых семей, а также наличие материнского капитала, программ поддержки семьи, которые есть в России и отсутствует в Казахстане.

В связи с изложенным, уважаемый Ералы Лукпанович (заместитель премьер-министра - прим.), просим сообщить о мерах, принимаемых правительством для решения проблем, поднятых выше, а также о повышении конкурентоспособности вузов страны, доступности, качества и эффективности высшего образования в Казахстане. Трудоустройству после окончания вуза, эффективному использованию их знаний, в экономике страны, а также о планируемых мерах по стимулированию заинтересованности обучающейся в других странах молодежи к возвращению в Казахстан, - заключил депутат.

Тамила Языкова, Нур-Султан