Автофургоны приравняли к лимузинам: депутата возмутило повышение транспортного налога

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айгуль Жумабаева обратилась к первому вице-премьеру Алихану Смаилову, заявив о недопустимости повышения транспортного налога на малые коммерческие автомобили, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила Жумабаева, казахстанцы жалуются на несправедливое начисление налога на малый коммерческий транспорт.

Так, владельцы фургонов для развозки по магазинам небольших партий продукции, уже оплатившие налог, получают уведомления с требованием оплаты недоимки, превышающие прежние суммы в 20 раз! Оказалось, что с 2020 года налоговые органы начисляют для них налог на транспорт, предусмотренный для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических см. В связи с этим сумма налога увеличилась с 18,5 до 306 тыс. тенге. Данная ситуация возникла из-за коллизий в действующем законодательстве, - сказала она.

По ее данным, согласно Закону "Об автомобильном транспорте", легковым автомобилем признается автотранспортное средство, имеющее не более 8-ми мест для сидения. А грузовой автотранспорт - это транспортное средство с механическим приводом, предназначенное для перевозки грузов. Как пояснила парламентарий, в соответствии со ст. 492 Налогового Кодекса при исчислении налога на легковой транспорт применяется объем двигателя, а по грузовым автомобилям начисление налога производится по грузоподъемности.

Ранее налоговые органы применяли к ним ставки для грузовых автомобилей. А так как они имеют небольшую грузоподъемность до 1,5 тонн, то и сумма налога была небольшой, что соответствовало возможностям малого и среднего бизнеса. Но теперь налоговики стали начислять им налог по объему двигателя, как для легковых авто, что привело к 20-30-кратному увеличению налога на транспорт, и поставило малогабаритные автофургоны в один ряд с шикарными лимузинами и престижными внедорожниками. Между тем, если лимузины и джипы служат предметом роскоши и личного статуса, то малый коммерческий транспорт для МСБ - это средство производства, - подчеркнула мажилисвумен.

Он добавила, что во всем мире налоговая нагрузка ложится на личное потребление, а налоги на производственные расходы, наоборот - снижаются. Это важнейший принцип стимулирования производственной экономики.

Новое "изобретение" налоговых органов обязательно скажется на затратах МСБ, и по мнению предпринимателей, приведет к удорожанию их услуг, росту цен и падению доходов в нынешний крайне сложный период "коронакризиса". Понимая это, налоговые органы предлагают владельцам автомашин обратиться в полицию для изменения их категории с "В" на "С" (грузовики). Но в соответствии с правилами дорожного движения, владельцам грузового транспорта запрещается передвижение по основным улицам населенных пунктов. И тогда фургоны и газели не смогут доставлять товары в магазины и аптеки, оказывать многие другие транспортные услуги, - отметила Жумабаева.

Депутат напомнила, что основной задачей госрегулирования в сфере экономики является поддержка предпринимательства. Однако указанная ситуация явно противоречит этому принципу.

Парламентская фракция "Ак жол" считает, что госорганы должны заблаговременно просчитывать возможные последствия своих решений, выявлять и устранять коллизии в отраслевых документах и подходах, а не перекладывать свои недоработки на плечи предпринимателей. В данном случае к проблемам на ровном месте привело отсутствие взаимодействия между госорганами. В связи с вышеизложенным, фракция "Ак жол" считает необходимым срочно проработать и решить вопрос без увеличения нагрузки на предпринимателей, не создавать препятствий работе малого и среднего бизнеса, как и требует глава государства, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан