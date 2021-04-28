Заморозки до 3 градусов ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 29 апреля-1 мая, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части республики пройдут осадки, усилится ветер. В центре, на востоке и юго-востоке страны ожидаются сильный дождь, грозы, возможно выпадение града, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Также, с вторжением антициклона из районов Скандинавии, на территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха.

В северной половине ночью заморозки до 3 градусов, днем до 10-15 тепла, в южной половине ночью до 7-15 тепла, днем до 18-28 тепла.