Алексея Цоя просят вызвать в суд по делу "СК Фармация"

Адвокат бывшего руководителя ТОО "СК Фармация" Берика Шарипа Ерлан Макенов ходатайствовал о вызове в суд в качестве свидетеля нынешнего главу министерства здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, передает корреспондент zakon.kz.

Ходатайство в порядке статьи 99 УПК РК в устной форме. Суть заключается в том, чтобы в качестве свидетеля на главное судебное разбирательство вызвать министра здравоохранения Цоя Алексея Владимировича. С чем связано данное ходатайство? Дело в том, что представитель потерпевшей стороны (представитель Министерства здравоохранения по данному делу Сержан Оралов — прим.) из ста вопросов на больше половины не может ответить. Он говорит, что не в курсе. Хотя в ходе объективного и всестороннего исследования мы должны разобраться, — заявил в ходе суда Ерлан Макенов.

По его словам, аналогии такого дела в истории страны и мира нет, поэтому данное главное судебное разбирательство является практиконосным в последующем.

Не только для руководителей подведомственных организаций, но и даже завтра в суд будут приглашать главврачей, которые не своевременно составили заявки на закуп СИЗов и перчаток. Поэтому ходатайствую перед судом о вызове в качестве свидетеля Цоя Алексея Владимировича, — уточнил адвокат Берика Шарипа.

Представитель Минздрава Сержан Оралов, в свою очередь, попросил суд отказать в ходатайстве, объяснив, что сторона защиты при заявлении ходатайства использовала недостоверные данные.

Говорят, что я на большинство вопросов не ответил. Как раз-таки нет, я записал вопросы, на которые я должен ответить на следующем судебном заседании. Их количество 5 всего лишь. Необходимость вызова министра является излишним. Так как министр выписал доверенность именно на меня. В удовлетворении ходатайства прошу отказать, — объяснил Сержан Оралов.

Судья Канат Дуйсембиев, выслушав стороны, сказал, что поручил представителю потерпевшей стороны подготовиться на заданные вопросы, которые будут рассмотрены в следующем судебном заседании.

Он напомнил, что в случае необходимости представитель Минздрава также может ходатайствовать о допросе руководителей структурных подразделений министерства, которые могут детально ответить на данные вопросы.

26 апреля сообщалось, что в Есильском суде Нур-Султана началось первое судебное заседание по делу бывшего главы "СК-Фармация" Берика Шарипа.

Как сообщал судья Канат Дуйсембиев, уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по статье 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) ч4 п3 и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) ч2.

В январе сообщалось, что бывшего руководителя "СК-Фармация" Берика Шарипа изначально обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, но позже дело переквалифицировано по статье о халатности.

14 августа 2020 года с санкции суда Берик Шарип заключен под стражу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан