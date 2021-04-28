Ставки вознаграждения авторам и экспертам литературы установили в Казахстане

Приказом министра культуры и спорта РК от 22 апреля 2021 года установлены ставки вознаграждения авторам за приобретение на определенный срок имущественных прав на общественно значимую литературу, а также экспертам за представление экспертного заключения, передает zakon.kz.

Так, ставки вознаграждения авторам за приобретение на определенный срок имущественных прав на общественно значимую литературу установлены в размере 6 минимальных зарплат (МЗП) за 1 авторский лист. МЗП с 1 января 2021 года составляет 42 500 тенге. Таким образом, авторы получат вознаграждение в 255 тысяч тенге за авторский лист.

В частности, это касается:

Энциклопедическая и справочная литература

Литература для детей и юношества

Литература о культуре и искусстве, в том числе нотная литература (в нотных произведениях ноты составляют не менее 50% от общего объема произведения)

Художественная литература

Познавательная литература

Общественно-политическая литература

Научно-популярная литература

Переводная литература

Литература, посвященная юбилеям и памятным датам

Также установлены ставки вознаграждения экспертам за представление экспертного заключения. Они составят 2 месячных расчетных показателя за 1 авторский лист – 5 834 тенге за лист. 1 МРП в 2021 году составляет 2 917 тенге.

Согласно приказу, объем литературы измеряется в авторских листах, который равен: проза - 40 000 знакам, поэзия - 700 стихотворным строкам. Объем фотоальбома, изоальбома и книги-альбома измеряется в авторских листах, который равен 3000 квадратным сантиметрам площади изображения иллюстрационного и изобразительного материала.

Приказ вводится в действие с 8 мая 2021 года.