Блогерша ругала полицейских в соцсетях и сбила одного насмерть

32-летняя афроамериканка Джессика Бове сбила насмерть полицейского, находясь за рулем в пьяном виде, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

До смертельной аварии женщина запустила прямую трансляцию в Facebook. Ее речь содержала антиполицейскую риторику, связанную с правосудием в Америке и приговором Дереку Шовину, обвиненному в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

В частности, женщина заявляла, что при столкновении с полицией она будет готова "забрать с собой одного на тот свет". Кроме этого Джессика говорила о любви к оружию, в особенности к ножу. Во время эфира она выпивала.

После трансляции женщина выехала на скоростную автостраду Лонг-Айленда. В этот момент там работал 43-летний Анастасиос Цакос. Полицейский перенаправлял транспортный поток из-за ДТП. В один момент Джессика Бове сбила полицейского. От удара его отбросило на обочину. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Сама женщина проехала пару кварталов и только потом остановилась. Во время задержания женщина грубила полицейским. По всей вероятности, она не осознавала, что произошло.

Накануне Джессика Бове выразила сожаление из-за гибели полицейского.

Мне очень жаль. Мне жаль, что я сбила его, и теперь он мертв, - сказала она.

Джессике грозит до 15 лет лишения свободы.

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