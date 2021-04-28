Ужесточить правила выдачи онлайн-кредитов предлагают депутаты

Пересмотреть и внести изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом и другие регулирующие инструменты предложили депутаты Мажилиса в своем запросе в адрес главы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

В последние годы в нашей стране участились случаи мошенничества, связанные с микрокредитованием населения, злоумышленники оформляют на граждан онлайн-займы без их участия… Мошенники, используя полученные персональные данные жертв незаконно оформиляют онлайн-займы. Здесь возникает объективный вопрос, каким образом они это делают? – сказал депутат от фракции Nur Otan Елнур Бейсенбаев, зачитывая запрос.

Он отметил, что зачастую пострадавшие узнают об оформленных на них онлайн-займах только, когда их начинают терроризировать коллекторские агентства.

По информации органов внутренних дел, в 2019 году было зарегистрировано 7 732 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, тогда как в 2020 году количество таких фактов увеличилось почти в два раза и составило – 14 110 преступлений.

Из них 3 тысячи преступлений связаны с оформлением онлайн-займов через интернет-сайты микрокредитных организаций. Еще порядка 2,2 тысяч – с хищениями денег со счетов пластиковых карт посредством подключения к личному кабинету заемщика через интернет.

Депутат также привел пример, когда в Северо-Казахстанской области мужчина умудрился оформить 50 кредитов на третьи лица по фотографиям утерянных удостоверений.

Данные цифры свидетельствуют о недостаточности норм по процедурам идентификации личности, прописанных в Правилах предоставления микрокредитов электронным способом, либо отсутствии должного контроля со стороны уполномоченных органов за исполнением предусмотренных мер. Мошенники без затруднений оформляют займы на третьи лица, а судебные разбирательства затягиваются на много месяцев, - отметил Бейсенбаев.

В связи депутаты предложили Агентству в кратчайшие сроки пересмотреть и внести изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом и другие регулирующие интсрументы, в части усиления определения идентификации клиента, в том числе: