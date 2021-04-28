Гитарист из Самары рассказал, почему поет казахские песни

Житель Самары по имени Иван начал играть на гитаре больше десяти лет назад. Он выучил несколько песен на казахском и поет их в чат-рулетке для незнакомцев из Казахстана. Все они остаются под впечатлением. Иван рассказал zakon.kz о своей жизни, творчестве и выборе репертуара.

Видеоролики с реакцией на песни он публикует в Youtube.

Мужчина родился в Красноярском крае, прожил 20 лет в Республике Тыва. В Казахстане он еще не бывал, однако планирует посетить с женой Уральск в качестве туристов, потому что он недалеко от Самары.

Я работаю машинистом автомобильного крана, водителем КамАЗов, полуприцепов, на экскаваторах-погрузчиках. Иногда подрабатываю сварщиком. Обучался на баяниста в школе искусств в Кызыле (город в Тыве - ред.). На гитаре начал играть в то время, когда ко мне приехал друг из Алматы. Это был где-то 2008-2010 года. Учился самостоятельно по интернету. Потом записался в кружок, где мне поставили технику, - рассказал Иван.

По его словам, знакомство с казахскими песнями началось после того, как подписчики стали отправлять видео и просили разобрать игру.

Я увидел, как играет казах на гитаре, этот казахский ударный бой (метод игры - ред.). Мне очень понравилось и я сделал разбор. Казахская аудитория "подтянулась", так скажем, и попросила разобрать ту или иную песню. Из некоторых я что-то выбрал, и начал их учить. Они мне понравились, потому что очень ритмичные. Сами слова, как бы правильно сказать, передают эмоции. На данный момент пока нет планов выучить казахский язык. Но сопутствующие песни, я пою, нет-нет приходится какие-то слова понимать. Также объясняют мне подписчики и потихоньку в голове откладываются. В целом есть перспектива выучить казахский язык для общения с аудиторией, - рассказал он.

Музыкант получает добрые отзывы.

Коллеги на работе смотрит все чат-рулетки, на которых я пою казахские песни. И даже после того, как я выпустил кавер на песню "Сендей ару жоқ" (Argonya feat Aikyn - ред.), он ходил и пел ее. Говорит: "песня классная, заела". Отзывы получаю только добрые, казахи пишут только теплые слова, поддерживают, это очень приятно. Родные относятся положительно, нет такого: "что за ерунду ты поешь?". Друзья тоже положительно относятся, - поделился Иван.

Исполнитель признался, что если его позовут в Казахстан для выступления, он несомненно согласится.

Это мое творчество, я хочу реализовать себя в этом направлении, - рассказал он.